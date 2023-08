“Queijada” é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida em 2014, em Mossoró

Nesta quinta-feira (10), a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, informou que as investigações apontaram a autoria de uma tentativa de homicídio ocorrida em 10 de setembro de 2014, no Alto de São Manoel, em Mossoró. Sadrake Caetano de Lima foi alvejado com 5 tiros, por David Carlos da Silva, conhecido como “Queijada”. Mesmo ferida, a vítima conseguiu correr e pedir socorro, sendo levado ao HRTM. O autor foi identificado pela moto em que estava no momento do crime e reconhecido por testemunhas. Ele já é um velho conhecido da polícia, inclusive, cumpre pena atualmente no presídio estadual, por outro homicídio.