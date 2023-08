Festa do Bode terá central de videomonitoramento e entradas com câmera de reconhecimento facial. Estão sendo disponibilizados mais de 260 agentes de segurança (Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Bombeiros Militares, Segurança Privada) para os quatro dias de evento. Serão ainda utilizadas 6 viaturas, 3 motos, além de posicionamento estratégico. O grande esquema de segurança visa garantir a tranquilidade dos mossoenses e visitantes do evento. A maior caprifeira do Rio Grande do Norte começa nesta quinta-feira (10) e se estenderá até o próximo domingo (13), no Parque de Exposições Armando Buá.

Em um grande evento como é a Festa do Bode, que reúne milhares de pessoas durante os quatro dias de atividades, a segurança de todos é primordial para o sucesso do evento.

Por conta do alto número de mossoroenses e visitantes que participam da festa, a Prefeitura de Mossoró, a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) montaram esquema de segurança para o evento.

A 23ª edição da Festa do Bode contará com central de videomonitoramento e entradas com câmera de reconhecimento facial. Estão sendo disponibilizados mais de 260 agentes de segurança (Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Bombeiros Militares, Segurança Privada) para os quatro dias de evento. Serão ainda utilizadas 6 viaturas, 3 motos, além de posicionamento estratégico.

A maior caprifeira do Rio Grande do Norte começa nesta quinta-feira (10) e se estenderá até o próximo domingo (13), no Parque de Exposições Armando Buá. Titular da Seadru, Faviano Moreira destacou a importância da sensação de segurança que o Município passa aos visitantes da festa.

“Toda a parte de segurança do evento está garantida com controle de entradas e saídas. Haverá revista de quem entrar no Parque de Exposições. Teremos ação conjunta do Município com diversas outras entidades da segurança pública”, explicou.

DECRETO

Faviano Moreira também destaca a proibição da venda de bebidas em recipientes de vidro. A medida é, justamente, para garantir maior segurança para quem se deslocar ao evento.

“Incluímos também o fato da proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro para termos um ambiente com sensação de segurança e efetivamente garantir paz e tranquilidade para mossoroenses e visitantes que vão estar nos quatro dias da Festa do Bode”, disse.

A medida consta no Decreto Municipal n.º 6.866, de 27 de julho de 2023, publicado no último dia 28 de julho, que proíbe a venda de bebidas acondicionadas em recipiente de vidro no local de realização da Festa do Bode 2023. Ela valerá para o perímetro do Parque Armando Buá, local que acontece o evento, e adjacências.

Durante o período da festa “fica expressamente proibida a posse, distribuição e comercialização de bebidas acondicionadas em recipientes de vidro, como garrafas, copos e similares”. O descumprimento da medida acarretará sanções disciplinares.