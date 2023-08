Sistema RN+Vacina terá uma nova cara a partir da próxima semana. Lançado em 2021, o sistema RN+Vacina será atualizado. A nova atualização, que leva o sistema para a versão 2.0, foi desenvolvida com base nos feedbacks dos usuários. Feita em conjunto entre a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Lais/UFRN), a nova versão visa aprimorar diversos aspectos de usabilidade e acesso às informações.

A mudança do novo sistema está sendo organizada pela Coordenadoria de Imunização da Sesap e pela equipe do Lais. Até esta sexta-feira (11), estão sendo feitos treinamentos virtuais de atualização da versão 2.0 do sistema com todas as referências técnicas regionais e municipais em imunização, bem como os supervisores e vacinadores das salas de vacina do Rio Grande do Norte. O treinamento conta com uma média de 400 participantes por sessão.

"A atualização do sistema visa proporcionar maior simplicidade e facilidade de operação, tornando-o mais acessível, intuitivo e humanizado. Serão incorporadas normas que garantem uma leitura e inserção de informações mais eficazes, melhorando a usabilidade do sistema. Além disso, haverá uma interface redesenhada, mais intuitiva e de fácil navegação. Os usuários serão recebidos por um visual moderno, com ícones simplificados e uma organização mais lógica dos elementos, incluindo cores de fundo otimizadas para facilitar a leitura das informações", explica Laiane Graziela, coordenadora de Imunização da Sesap.

Durante este fim de semana, entre as 15h de sábado (12) e as 18h do domingo (13), o RN+Vacina estará suspenso para a implantação do sistema 2.0. E então, já a partir da próxima segunda-feira (14), a nova versão do sistema estará disponível para os 167 municípios do estado.

Lançado no início da campanha de imunização contra a Covid-19, o RN+Vacina agora incorpora dados de vacinas contra gripe, pólio e sarampo, proporcionando um controle mais efetivo e transparente das campanhas realizadas no estado. Além de integrar dados, o sistema possibilita o rastreamento das vacinas, produzindo relatórios inteligentes, maior controle na administração das doses dos imunizantes, redução de desperdício e aprimoramento da eficiência dos processos de vacinação.