Abertura oficial da Festa do Bode acontece nesta sexta (11); confira os atrativos do segundo dia

A programação para o segundo dia da Festa do Bode 2023 contará com uma atração nacional e também com concurso leiteiro e festival gastronômico.

Também nesta sexta-feira a programação aponta a exposição de ovinos e caprinos, além do torneio leiteiro durante todo o dia. O festival gastronômico também ocorrerá hoje. A partir das 19 horas haverá o concurso gastronômico Bode Arretado. O espaço gastronômico está aberto das 11h às 22h.

A Festa do Bode também conta com programação científica. São palestras que ocorrem durante todo o dia.

DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 – SEXTA-FEIRA

PROGRAMAÇÃO GERAL DA FESTA DO BODE 2023

10h: Entrega de CAFs (estande Seadru)

20h: Abertura Oficial da Festa do Bode 2023 (Palco Vila do Bode)

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

PALCO ESPAÇO VILA DO BODE

18h: Raimundo Lira Repentista

20h30: Forró com Ela

PALCO VILA DO FORRÓ

22h: Bruno Martins

Meia-noite: Mastruz com Leite

PROGRAMAÇÃO ESTANDES E FEIRAS

Exposição de estandes institucionais e comerciais – 8h às 22h

Feira de Artesanato – 8h às 22h

Feira de máquinas e implementos agrícolas – 8h às 22h

PROGRAMAÇÃO EXPOSIÇÃO E JULGAMENTO

Exposição de ovinos e caprinos no Parque – 8h às 22h

Torneio Leiteiro Caprino Interestadual – Ordenhas – 7h e 19h

Torneio Leiteiro Caprino Local – Secagem – 20h

Torneio Leiteiro Bovino Local – Secagem – 8h

Torneio leiteiro Bovino Local – Ordenha – 20h

Peso Pesado Local – Segunda pesagem – 8h

Julgamento na Pista – 8h às 22h

PROGRAMAÇÃO FESTIVAL GASTRONÔMICO

Espaço Gastronômico

VILA DO BODE – 11h às 22h

Concurso Gastronômico BODE ARRETADO – 19h

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

8h30 - Por que para beneficiar alimentos de origem animal e vegetal precisa de inspeção?

9h30 - Monitoramento meteorológico do RN – Uso e inovações

10h30 - Casos de sucesso do programa "Mossoró Rural"

11h30 - Espaço Banco do Nordeste

Carreta BB – Produtor – Pesquisa – programação financeira

15h - Suinocultura

18h - Manejos Gerais na Suinocultura, Alimentos Alternativos, Sanidade x Gestão Ambiental

19h - Espaço Empresas Juniores

20h - Bate-papo com agência BB -Empresas Juniores