Aula inaugural do “Jovem do Futuro” acontece neste sábado (12), no Expocenter. O programa "Jovem do Futuro" irá beneficiar 1.000 jovens por meio de ações desenvolvidas pelo Município, com o objetivo de garantir aos adolescentes formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. Cada estudante, participante do programa, receberá uma bolsa no valor de R$ 300 durante 4 meses. A aula inaugural irá acontecer às 8h deste sábado, no Expocenter.

FOTO: REPRODUÇÃO