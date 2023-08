Felipe Guerra passa por modernização em quatro quilômetros da rede elétrica de média tensão. Além da substituição dos cabos antigos por novos, mais modernos e seguros, a nova estrutura dotou o município de uma segunda alternativa de fornecimento de energia, em caso de emergência, a partir da cidade de Apodi. “A obra beneficia cerca de seis mil consumidores nas zonas urbana e rural de Felipe Guerra. Além de reforçar a confiabilidade do sistema elétrico, diminuindo consideravelmente o número de ocorrências, a nova rede elétrica reforçou a segurança com a população”, explica Bianca Paiva, supervisora da Neoenergia Cosern no Alto Oeste.

A Neoenergia Cosern modernizou quatro quilômetros da rede elétrica de média tensão de Felipe Guerra, na região do Alto Oeste.

Além da substituição dos cabos antigos por novos, mais modernos e seguros, a nova estrutura dotou o município de uma segunda alternativa de fornecimento de energia, em caso de emergência, a partir da cidade de Apodi.

“A obra beneficia cerca de seis mil consumidores nas zonas urbana e rural Felipe Guerra. Além de reforçar a confiabilidade do sistema elétrico, diminuindo consideravelmente o número de ocorrências, a nova rede elétrica reforçou a segurança com a população”, explica Bianca Paiva, supervisora da Neoenergia Cosern no Alto Oeste.

Com a iniciativa, a concessionária aumenta a disponibilidade de carga para os produtores rurais da região, por exemplo, e permite mais uma possibilidade para efetuar manobras no sistema, necessárias quando há algum tipo de problema na rede a fim de restabelecer a energia o mais breve possível aos clientes.

Se fatores externos como chuvas, ventos fortes ou quedas de árvores provocarem a interrupção, a nova rede elétrica terá condição de fazer o restabelecimento automático, em poucos minutos.

A aposta da Neoenergia Cosern em redes inteligentes, aliada a outras estratégias, tem feito com que os potiguares tenham energia elétrica disponível, em média, durante 99,92% de todas as 8.760 horas de um ano. Isso coloca a distribuidora potiguar como a melhor qualidade de fornecimento do Brasil.

A Neoenergia Cosern ressalta que a população sempre mantenha distância da rede elétrica. Para outras orientações de segurança, acesse o site (www.neoenergia.com/rn).