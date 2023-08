PRF prende motorista transportando R$ 1 milhão em cigarros contrabandeados no RN. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (11), na BR 101, em São Gonçalo do Amarante. A caga, com 200 mil maços de cigarros, estava sendo transportada em um caminhão. Após a prisão, o motorista e a ocorrência foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal do RN. O contrabando e a falsificação de cigarros são atividades criminosas com consequências danosas à saúde pública. Estima-se que esta atividade ilegal, nos últimos anos, tenha uma participação entre 70% e 80% no mercado de cigarros no RN.

FOTO: REPRODUÇÃO