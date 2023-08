Mastruz com Leite e Bruno Martins animam segunda noite da Festa do Bode 2023

Tocando seus grandes sucessos, o grupo de forró cearanse levou os fãs ao delírio com uma grande apresentação no palco da Vila do Forró. As vocalistas Mara Rodrigues e Roberta Felina destacaram o retorno da banda a Mossoró e celebraram a apresentação no evento mossoroense. “A gente está muito feliz por retornar a Mossoró, essa cidade maravilhosa. A felicidade é muito grande. É uma felicidade enorme saber do carinho do público mossoroense com a gente. É muito gratificante ter esse reconhecimento do público”, contou Mara.

Atração nacional, a banda Mastruz com Leite fez grande show e arrastou um grande público na segunda noite da Festa do Bode, que está sendo realizada no Parque de Exposições Armando Buá. A 23ª edição da maior caprifeira do Rio Grande do Norte se estende até este domingo (13).

“Essa é minha primeira vez tocando com Mastruz com Leite em Mossoró. A gente tem um repertório completo, recheado de grandes sucessos, e só do Mastruz com Leite. A gente lembra que no show do Mastruz com Leite a gente só toca Mastruz com Leite”, disse Roberta.

Quem também se apresentou no local foi o cantor Bruno Martins. O “Menino da Sanfona”, como é conhecido, também tocou grandes sucessos da atualidade. “É um prazer está tocando nesse evento maravilhoso. Muito feliz mesmo em se apresentar na Festa do Bode”, celebrou.

A terceira noite de shows na Vila do Forró terá como a principal atração a banda Cavalo de Pau.

Novidade na Festa do Bode, Espaço Kids é aprovado por pais e filhos





Neste ano a Prefeitura de Mossoró disponibilizou para as crianças um espaço totalmente voltado para elas na Festa do Bode. O Espaço Kids tem sucesso entre o público infantil que todas as noites do evento tem levado um grande número de pequenos para se divertirem no local.