Prefeitura de Governador promove mutirão de atendimentos na zona rural

O Projeto Prefeitura nas Comunidades foi retomado nessa quinta-feira (10) e atendeu a centenas moradores das localidades rurais de Gangorrinha, Várzea da Arara, Poço Feio, Cafundó, Ramadinha, Bonito, Aguilhadas, Bamburral é Cantinho.

O evento foi realizado em Jucier Club, no Sítio Gangorrinha, e contou com distribuição de 245 cestas básicas e de kits bebê, apresentação cultural, brincadeiras, atendimentos médicos e odontológicos, e prestação de serviços das secretarias municipais, incluindo atualização de cadastro único, do corte de terra, do Programa Criança Feliz e da agricultura familiar.

Destaque também para os serviços de limpeza executados pela Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado no Sítio Gangorrinha e também no Poço Feio, além de orientações da Consultoria Jurídica e da Sala do Empreendedor.





Dr. Artur Vale agradeceu a todos que contribuíram para a realização “dessa importante ação”, e adiantou que o projeto vai chegar a outras localidades rurais. "É uma alegria muito grande ter a oportunidade de levar serviços até o nosso povo da zona rural e ser retribuído com o sorriso e o agradecimento de tantas pessoas", exaltou o prefeito.

A ação com toda a estrutura do Município contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; da vice-prefeita Débora Trigueiro; da primeira-dama Lorenna Evangelista; dos secretários municipais Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Isabela Rodrigues (Educação). Dr. Adail Vale (Saúde), Elvis Andrade (Gabinete), Marcos Medeiros (Planejamento), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Kaká Silveira (Administração), Francileide Costa (Finanças), Monalisa Evangelista (temporária de Assistência Social), Gilmar Fonseca (Assessoria Jurídica), Paulo Sérgio (Juventude, Cultura e Desporto) e Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente); dos vereadores Adonias Melo (Presidente da Câmara), Professor Chagas Cruz, Luara Fagundes, Carlinhos do Horizonte, Maristela Cardoso e Dener Pio.