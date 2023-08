Mulher é vítima de tentativa de latrocínio no bairro Aeroporto, em Mossoró. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (14), nas proximidades da Cantina Azul. A vítima, cujo nome não será divulgado, estava trafegando em um carro, quando foi abordada por dois suspeitos, que ordenaram que ela saísse do veículo. A mulher, no entanto, acelerou, na tentativa de fugir. Um dos suspeitos atirou. O disparo atravessou o vidro traseiro e acertou as costas da vítima. Ela foi socorrida para o HRTM e seu estado de saúde é desconhecido.

FOTO: REPRODUÇÃO