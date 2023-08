Detalhamento de obras do “Mossoró Realiza” será apresentado nesta quarta (16). A solenidade terá início às 9h, no Teatro Municipal Dix-huit Rosado. O “Mossoró Realiza” foi projetado visando acelerar o desenvolvimento, gerar emprego e renda, e resolver problemas históricos enfrentados pela população. No evento desta quarta-feira, serão detalhadas diversas ações voltadas à pavimentação asfáltica, a unidades de saúde e de saúde mental, ao desenvolvimento econômico, esporte e lazer, à zona rural e à acessibilidade.

FOTO: ALLAN PHABLO