Polícia encontra corpo em matagal na Barrinha, zona rural de Mossoró

O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado na região do sítio Riachinho, nesta segunda (14). Ele já estava em avançado estado de decomposição, mas a perícia conseguiu identificar marcas de violência. A vítima estava há poucos metros de uma parada de ônibus e foi encontrada por uma popular que passava pelo local e percebeu a movimentação de urubus. A equipe do Itep fez a remoção do corpo para sua sede, onde passará por exames para determinar a causa da morte e fazer a identificação.