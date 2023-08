Quatro mil litros de óleo diesel S-10 roubados em Mossoró são localizados em Ipanguaçu

O combustível havia sido roubado de uma distribuidora de Mossoró, na terça-feira (8), e foi localizado pela polícia civil neste sábado (12), em uma fazenda, localizada no município de Ipanguaçu. Tanto o proprietário da fazenda, um empresário do município de Itajá, como o responsável por cuidar do local foram conduzidos à delegacia para prestarem esclarecimentos. Alguns dos suspeitos pela prática do roubo e pelo crime de receptação foram identificados pela polícia.