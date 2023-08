MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Adriana Mendes

MOSSORÓ

Prefeito Allyson Bezerra detalha obras do “Mossoró Realiza” nesta quarta-feira no Teatro Municipal

Fecomércio parabeniza gestão pelo sucesso econômico do Mossoró Cidade Junina 2023

Pesquisa aponta que 98,2% dos participantes aprovaram o Mossoró Cidade Junina 2023

35 agricultores de Mossoró receberam o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar durante a Festa do Bode 2023

Escola de Artes de Mossoró abre vagas para aulas de música neste segundo semestre

Prefeitura firma parceria com a PRF para capacitar agentes de trânsito do município de Mossoró

“Mossoró Limpa” - frente de trabalho inicia trabalhos no canal do Thermas na região do bairro Barrocas

ESTADO

Obras prioritárias do Novo Pac: duplicar a BR 304, concluir Oiticica, Ramal Apodi, Hospital de Traumas de Natal, Infovia Potiguar e Porto-indústria verde

Pagamento de agosto dos servidores do estado começa nesta terça (15)

Rio Grande do Norte chega a 8GW de energia eólica, 30% do que é produzido no País

Governo envia para Assembleia projeto de lei para criar bolsa de permanência para alunos de escolas públicas do RN

POLÍCIA

Preso de justiça é morto no bairro Aeroporto e casal é executado com tiros de doze no bairro Abolição IV

Mulher é vítima de tentativa de latrocínio no bairro Aeroporto, em Mossoró

Polícia encontra corpo em matagal na Barrinha, zona rural de Mossoró

Homem troca o cartão de uma idosa e realiza transferência de mais de R$ 8 mil de sua conta em Mossoró após oferecer ajuda,

Quatro mil litros de óleo diesel S-10 roubados em Mossoró são localizados em Ipanguaçu

NACIONAL

Ministro Flávio Dino, da Justiça, demite os três policiais rodoviários acusados da morte de Genivaldo

CPMI deve pautar nesta terça-feira o pedido de quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e Michelle

IBGE publica novo edital com 325 vagas de agente e supervisor; remuneração de até R$ 5,1 mil

Senado vota Marco Legal dos Games nesta 3ª feira

Estudantes já podem manifestar interesse em participar da lista de espera do Prouni