“Apagão” deixa diversos estados do país sem energia nesta terça-feira (15)

Um “apagão” está sendo registrado em diversas partes do país, nesta terça-feira (15). A falta de energia, de acordo com as primeiras informações, está sendo sentida nos estados do Norte, Nordeste e parte do Sul e Centro-Oeste do país.

Em contato com a reportagem do MOSSORÓ HOJE, os jornalistas Yasmin Rodrigues, do jornal O Estado (CE), Adriano Soares, da TV Mirante (MA) e Wesley Costa, do Diário do Pará (PA), confirmaram que seus respectivos estados estão sem energia desde às 8h30.

De acordo com Adriano Soares, o Grupo Equatorial Energia, que atende os estados do Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, informou que, segundo informações preliminares, houve atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga, que consiste em um mecanismo de proteção da rede para tentar restringir a perda de carga no sistema.

Já a Neoenergia Cosern, distribuidora do Rio Grande do Norte, emitiu nota informando que se trata de “uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional (SIN), que afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros”.

Mais informações sobre as causas da ocorrência devem ser disponibilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Não há previsão para retomada do fornecimento de energia.