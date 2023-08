“Velocidade Máxima”: PRF inicia operação de fiscalização de velocidade no RN. A ação, iniciada nesta segunda (14), prosseguirá até o dia 31 de agosto e contará com reforço policial para fiscalizar as rodovias federais potiguares, com o intuito de prevenir e reduzir os acidentes graves, como também conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. De acordo com a PRF, na fiscalização serão utilizados radares portáteis em horários e trechos críticos com maior ocorrência de acidentes para captar infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade.

FOTO: REPRODUÇÃO