PC prende suspeitos de integrarem organização criminosa responsável por 11 homicídios em Apodi

A "Operação Pulso Firme” aconteceu nesta terça-feira (15), com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região, praticado por uma organização criminosa com atuação em um estado vizinho. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. Quatro homens foram presos e dois continuam foragidos. De acordo com as informações levantadas pela equipe da Polícia Civil, a organização criminosa buscava o controle do tráfico de drogas na região. Com isso, os integrantes matavam membros de outra facção criminosa considerados rivais, o que resultou no homicídio de onze pessoas em Apodi.