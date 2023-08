Confira as obras que serão realizadas em Mossoró com os investimento do Novo PAC

Em todo o país, o Novo PAC prevê o investimento de R$ 1,7 trilhão, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. O programa prevê construção da BR 437, conclusão do saneamento básico, do sistema Adutor Apodi-Mossoró, estudos para interligar o RN a transnordestina, perfuração de três poços no campo de Pitu, construção de 370 casas do Minha Casa Minha Vida, conclusão de creches e coberturas de quadras, internet em alta velocidade em todas as escolas públicas, duplicação da BR 304, entre outros investimentos

Nesta segunda-feira (14), o Governo do Rio Grande do Norte listou as obras que serão realizadas no estado por meio do novo Plano de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

As propostas, que vão do saneamento básico nos municípios a investimentos em obras de mobilidade urbana, infraestrutura hídrica e rodoviária, construção de creches, escolas e moradias, inclusão digital e energias renováveis, terão investimento de R$ 45,1 bilhões.

Em todo o país, o Novo PAC prevê o investimento de R$ 1,7 trilhão, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. O programa incluiu novos eixos de atuação.



A cidade de Mossoró será beneficiada com 8 obras, ligadas a três eixos: Água Para Todos; Cidades Sustentáveis e Resilientes; Educação, Ciência e Tecnologia.

No primeiro eixo o investimento será realizado na retomada, conclusão e novas obras da Adutora Santa Cruz. Neste caso, as obras já estão andamento. Ao invés de água da Barragem, a CAERN vai bombear água de poços que já foram perfurados na região do carrasco, em Apodi, para Mossoró.

No segundo eixo, haverá investimento na ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município, com a retomada das obras de saneamento integrado nos bairros Abolição, Santo Antonio, Estrada da Raiz e Santa Helena.

Também serão construídas e retomadas as obras de 370 unidades habitacionais do programa “Minha casa, minha vida”, abrangendo as faixas de consumidores 1, 2 e 3 do programa.

Já no eixo de Educação, Ciência e Tecnologia, os investimentos serão voltados a oferecer infraestrutura para a educação básica de Mossoró, com a retomada e conclusão de obras de creche, escola, quadra e cobertura de quadra. Também neste eixo, todas as escolas terão internet de alta velocidade.

Os interessados podem conferir os investimentos que serão realizados em casa um dos 26 estados e no Distrito Federal, bem como em cada um dos municípios brasileiros, por meio do mapa disponibilizado pela Casa Civil.

Outros investimentos

Está previsto, também, a construção da BR 437 (estrada do cajueiro), interligando a BR 405 (Jucuri) a BR 116 (Limoeiro do Norte), perfuração de três poços de petroleo no Campo de Pitu, que fica no litoral de Grossos, Tibau-RN e Icapui-CE, duplicação da BR 304 e realização de estudos para interligar o Rio Grande do Norte a rede ferroviária transnordestina.

