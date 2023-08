Ministro diz que “apagão” foi provocado por “eventos concomitantes”; um deles ocorreu no Ceará. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, concedeu entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (15), onde falou sobre o “apagão” que atingiu 25 estados e o Distrito Federal (apenas Roraima não foi afetado), durante a manhã. “Para acontecer um evento dessa magnitude nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade, ou seja, é extremamente raro que aconteça o que aconteceu”, disse. Ele não explicou os motivos da falha, mas informou que os dados técnicos serão disponibilizados nas próximas 48 horas pelo ONS. O ministro deverá solicitar uma investigação por parte da PF e da Abin.

Ainda segundo o Ministro, um dos eventos ocorreu na região norte do estado do Ceará. O outro ainda não foi identificado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O ministro ainda afirmou que somente o OMS poderá afirmar se o episódio aconteceu por questões técnicas ou se teria sido provocado.

Alexandre Silveira informou, ainda, que vai enviar um ofício ao Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal e a Abin um pedido para que o caso seja investigado.