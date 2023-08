Atendimentos na UPAs de Mossoró foram mantidos durante apagão; geradores garantiram a energia

Em junho do ano passado, a gestão municipal entregou geradores de energia às UPAs dos bairros Alto de São Manoel e Santo Antônio. Cada equipamento foi adquirido no valor de R$ 235 mil, totalizando um investimento de R$ 470 mil. “Hoje pela manhã, após a falta de energia em nosso município, circulei nas três UPAs de Mossoró. A unidade localizada no bairro Santo Antônio não necessitou de gerador, uma vez que não foi afetada pela falta de energia elétrica, seguindo o seu funcionamento normal. Nas outras duas UPAs houve a necessidade de uso de geradores, garantindo os atendimentos, sem interrupção dos serviços e sem prejuízos à população. Mostrando mais uma vez a importância do gerador e a ação da gestão em colocar geradores em funcionamento”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.