1º Feirão de Empregabilidade vai disponibilizar 300 vagas de trabalho em Mossoró

O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, acontecerá na próxima terça-feira (22), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, das 8h às 12h e das 13h às 18h. As vagas disponíveis podem ser acessadas no site da Prefeitura de Mossoró, na aba "Painel de Empregos". Os interessados em concorrer a uma vaga de trabalho podem comparecer no dia e horário estabelecidos, com documentação pessoal, foto 3x4 e currículo atualizado.