PRF prende dupla transportando 21kg de cocaína em um veículo BR-304, em Mossoró

As prisões de Raimundo Braz da Silva Júnior, de 48 anos, e Márcio Alfredo da Silva, de 43 anos, aconteceram na madrugada desta quarta-feira (16). A droga estava sendo transportada em um fundo falso, no veículo. A dupla seguia do município de Upanema para Natal. A carga foi avaliada em cerca de R$ 1 milhão. Contra Raimundo, os policiais ainda constataram que existia um mandado de prisão em aberto, por um roubo cometido em Alto do Rodrigues.