Deputado requer inclusão de Apodi no programa Pró-Moradia para diminuir déficit habitacional

O déficit de moradias que atinge vários municípios, principalmente a população em vulnerabilidade social, motivou requerimento do deputado Neilton Diógenes (PL) para incluir Apodi no programa Pró-Moradia.

O parlamentar enviou requerimento direcionado à Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) e à Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (CEHAB).

"Apodi conta com cerca de 36 mil habitantes, um dos mais populosos do Alto Oeste Potiguar, mas ainda é alto o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, sem moradia e dignidade", justificou o parlamentar.

Neilton solicitou a construção de 60 unidades habitacionais para Apodi. "É uma solicitação de elevado interesse público, visto que essas famílias não possuem recursos suficientes para edificar casas próprias", argumentou.

No mês passado, a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou a retomada do programa, com a construção de 765 residências em todas as regiões do Rio Grande do Norte, alcançando 4 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.