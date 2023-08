Serra do Mel: 100 moradores serão capacitados para instalar de sistema fotovoltaicos

A Capacitação profissional Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis será ministrado pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte em parceria com a Câmara Municipal. Inclusive, o presidente da casa legislativa, Thiago Freitas, informou que os interessados na capacitação devem ficar atentos no Instagram da Cãmara de Serra do Mel, pois às 8 horas desta quinta-feira, dia 17, será disponibilizado o link para cadastrar os candidatos. O curso será ministrado em 2 meses e neste período, os alunos receberão bolsa de R$ 400,00 e, ao final, terão certificado com validade nacional

O presidente da Câmara Municipal de Serra do Mel, vereador Thiago Freitas, conseguiu junto ao Instituto Federal de Educação Tecnológica (IFRN), de Mossoró-RN, curso de qualificação profissional de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, com ênfase em instalação de sistemas fotovoltaicos, para 100 moradores da Serra do Mel-RN.

Segundo Thiago Freitas, os interessados, que deve ter mais de 18 anos, precisam ficarem atentos no perfil oficial do Instagram da Câmara Municipal de Serra do Mel, que vai disponibilizar, a partir das 9 horas da manhã desta quinta-feira, dia 17 de agosto, um link para o pre-cadastro.

As vagas serão destinadas para os primeiros 100 inscritos. Será formado um cadastro de reserva com 30 candidatos. “Definido os 100 alunos, terá início os preparativos técnicos, como local e logística para o início das aulas”, acrescenta o vereador Thiago Freitas.

A capacitação profissional, para cada candidato, terá duração mínima de 200 horas, em aulas teóricas e práticas, ministradas por professores do IFRN de Mossoró. Ao final da capacitação, os alunos terão certificado profissional validado em território nacional.

A meta do programa é concluir a capacitação em 2 meses. Durante este período, o aluno receberá uma ajuda de custos de R$ 400 reais/mês, além do material didático, como caderno, lápis, apostilas e camiseta do programa Federal Qualifica Mais EnergIF.

A capacitação técnica para os moradores da Serra do Mel é uma conquista do presidente da Câmara Municipal, Thiago Freitas, junto ao IFRN, em Mossoró. Ele procurou a instituição, há cerca de 3 meses, para que fosse ofertado cursos profissionalizantes na Serra do Mel.

Após analisar a proposta, o diretor do IFRN, professor Hélio Henrique, respondeu que seria possível a capacitação na área de energias renováveis, através do Qualifica Mais EnergIF, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC-MEC).

“A previsão é começar as capacitações já em setembro de 2023 e concluir em julho de 2024”, destaca o presidente da Câmara Thiago Freitas, que festeja o fato de estar contribuindo, assim, com a inserção de conterrâneos no mercado de trabalho, que só cresce.