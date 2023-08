MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/08/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORÓ

Mossoró Realiza: das mais de 40 obras apresentadas, quase 20 contemplam a área da Saúde

Investimento é de 63,1 milhões e com expectativa de gerar 1.202 empregos diretos em Mossoró

Camelódromo está orçado em 10,7 milhões; terá cobertura com placas solares, com capacidade para gerar energia para 20 escolas

Mossoró Realiza prevê também construção de memorial ao lado da Igreja em homenagem as 750 vítimas da COVID19

Para iniciar reforma, SESAP vai precisar transferir parte do atendimento do Hospital Regional Tarcísio Maia para o Hospital da PM e Hospital da Mulher

Projeto do MPRN que visa aproximar a instituição e a sociedade potiguar, chega a Mossoró dia 21

Justiça anula decisão do Conselho que previa destituição da professora Ludmila do posto de reitora da UFERSA

ESTADO

3R Petroleum também vai aumentar o preço dos combustíveis no RN nesta quinta-feira

Em Brasília, a governadora Fátima Bezerra apresenta os novos gestores do Aeroporto de Santo Gonçalo do Amarante aos diretores dos Correios e volta a discutir sobre a instalação do Centro de Distribuição de Encomendas no RN

Justiça anula condenação de Rogério Marinho por contratar servidora fantasma quando era vereador em Natal de 2004 a 2007

POLICIA

Preso de justiça de 54 anos é morto a tiros quando trabalhava como mototaxista perto da UBS dos Teimosos, zona leste de Mossoró

Polícia Civil prende dupla suspeita de latrocínio no bairro Aeroporto, em Mossoró: Um é menor e vai cumprir medidas judiciais

Polícia Civil descobre que ex-vereador de Severiano Melo foi assassinado por 4 assaltantes; Dois estão presos e os outros dois sendo procurados

PM prende três suspeitos em Caraúbas; na ocorrência, um atirou na polícia e terminou baleado; Dois foram levados para serem autuados em Pau dos Ferros

NACIONAL

Apagão começou na linha de transmissão Quixadá/Fortaleza, que pertence a Chesf, subsidiária da Eletrobrás, por um erro de programação

Marcha das Margaridas: Governo Federal anuncia pacto nacional de prevenção a feminicídios

Votação da reforma tributária no Senado deve ocorrer em 4 de outubro