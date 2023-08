Infraestrutura de transportes terrestres do RN será incrementada com nove projetos do novo PAC. Ao todo, são sete obras públicas e dois estudos para concessões à iniciativa privada. O destaque são as obras de duplicação de três trechos da BR-304. Ao todo, serão R$ 1,7 bilhão investidos nas intervenções elencadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado. Seguindo as diretrizes da gestão, todas elas devem considerar os impactos sociais e ambientais, além de garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados. O Nordeste como um todo contará com R$ 49,1 bilhões em investimentos públicos e privados.

Com a retomada de investimentos proposta pelo novo PAC, do Governo Federal, a infraestrutura de transportes terrestres do Rio Grande do Norte será incrementada com nove projetos: sete obras públicas e dois estudos para concessões à iniciativa privada. O destaque são as obras de duplicação de três trechos da BR-304/RN.

Serão R$ 1,7 bilhão investidos nas intervenções elencadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado. Seguindo as diretrizes da gestão, todas elas devem considerar os impactos sociais e ambientais, além de garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados. O Nordeste como um todo contará com R$ 49,1 bilhões em investimentos públicos e privados.

“O programa é um pacto entre os entes federativos para impulsionarmos o desenvolvimento do país, com infraestrutura de qualidade e geração de emprego e renda. Investir na malha viária de qualidade também é fortalecer a economia e fomentar o bem-estar da população”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.

As obras públicas e concessões à iniciativa privada em rodovias e ferrovias somam cerca de 300 empreendimentos e aproximadamente R$ 280 bilhões, sendo R$ 79 bilhões em recursos do Orçamento Geral da União e R$ 201 bilhões em investimentos privados.

Veja a lista de empreendimentos no estado inclusos no novo PAC:

Rodovias

Construção do Viaduto do Gancho BR-406/RN

Obra de duplicação da BR-304/RN – Entroncamento RN-120(B) – Entroncamento BR-226

Duplicação da BR-304/RN – Mossoró – Entroncamento RN-016

Duplicação da BR-304/RN – Reta Tabajara

Projeto de adequação da BR-304/RN – Divisa RN/CE – Mossoró – Entroncamento BR-226

Projeto de construção da BR-104/RN

Projeto de construção da BR-437/RN – Entroncamento BR-405 – Divisa RN/CE

Estudos para concessão da BR-101/116/304/PB/RN/CE

Ferrovia

Estudos de novas concessões da Malha Nordeste

Planejamento

Lançado em 11 de agosto, o novo PAC veio para incrementar investimento, garantir infraestrutura econômica, social e urbana, melhorar a competitividade do país e gerar emprego e renda. No total, são estimados R$ 1,7 trilhão em investimentos públicos e privados, com cerca de 4 milhões de empregos gerados em todos os eixos do programa.