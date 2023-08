Mossoró Realiza: PMM inicia obra de pavimentação asfáltica na rua da APAE. A obra foi iniciada nesta quinta-feira (17), no bairro Abolição II. O asfalto promove maior conforto e acessibilidade à região, melhorando as condições de trânsito e o deslocamento dos moradores. Os investimentos em mobilidade, por meio da pavimentação asfáltica, é uma das dezenas de ações do programa “Mossoró Realiza”. “Hoje a Prefeitura de Mossoró chega para realizar o sonho das crianças, para realizar o sonho dos funcionários, dos voluntários e dos pais que sabem da importância que tem esse equipamento social de inclusão para as suas crianças, para os seus filhos”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

Nesta quinta-feira (17) a Prefeitura de Mossoró, por meio do programa “Asfalto no Bairro”, chegou à rua Monsenhor Júlio Bezerra, no bairro Abolição II. A obra faz parte da 1ª fase do plano de investimentos do programa "Mossoró Realiza".

O asfalto promove maior conforto e acessibilidade à região, melhorando as condições de trânsito e o deslocamento dos moradores. Os investimentos em mobilidade, por meio da pavimentação asfáltica, é uma das dezenas de ações do programa “Mossoró Realiza”.

O prefeito Allyson Bezerra acompanhou o início da obra e descreveu sua importância para os assistidos da APAE.

“São 50 anos de história que a APAE está aqui. E sempre teve o sonho de ter o asfalto em frente à instituição, com acessibilidade, sinalização e inclusão. E hoje a Prefeitura de Mossoró chega para realizar o sonho das crianças, para realizar o sonho dos funcionários, dos voluntários e dos pais que sabem da importância que tem esse equipamento social de inclusão para as suas crianças, para os seus filhos. Então, a gente está feliz por estar oportunizando, tendo o programa “Mossoró Realiza”, que é o maior programa de investimento e recursos públicos da história da cidade de Mossoró. Nessa primeira fase já foram lançadas 42 obras, essa aqui é a primeira obra de fato. Na primeira fase do programa “Mossoró Realiza” a gente começa em um local muito simbólico para a assistência social e para a cidade de Mossoró”, destacou.

Diretor da APAE Mossoró, Alexandre Souza destacou a importância da obra que proporciona acessibilidade aos assistidos pela instituição.

“A importância é enorme, é um reconhecimento de 50 anos de luta, 50 anos de conquista, nessa festividade que é receber o asfalto e proporcionar a inclusão de toda a sociedade, de todos os nossos assistidos. Asfaltar a rua da APAE é reconhecer a utilidade da instituição que sempre lutou pela inclusão da sociedade e de nossos assistidos”, comemorou.

A costureira Consuelo Costa, que mora há 40 anos nesta rua, disse que está feliz por esta obra. “Estou muito feliz por essa rua estar sendo asfaltada. Há 40 anos que eu moro aqui. Parabéns para a Prefeitura, que está fazendo o melhor para nós todos”, expressando sua gratidão.

“Nesta primeira fase do “Mossoró Realiza”, são 63 milhões de reais investidos diretamente na pavimentação de ruas, equipamentos de saúde, equipamentos de lazer, de desenvolvimento que chegam diretamente para beneficiar a nossa população”, concluiu o chefe do Executivo, Allyson Bezerra.

“Ontem foi dado o pontapé inicial do programa “Mossoró Realiza” e hoje estamos iniciando o asfalto no bairro, nesta rua extremamente importante que dá acesso à APAE. A partir de hoje estamos iniciando o programa de maior investimento da história de Mossoró. A população vai realmente sentir as mudanças e transformações através das diversas obras”, pontuou Rodrigo Lima, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura.