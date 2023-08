PF cumpre mandados de busca em Mossoró para investigar ameaça terrorista contra ministro do STF. O mandado cumprido nesta quinta-feira (17), foi expedido pela 8ª Vara de Justiça Federal do Rio Grande do Norte, para apurar os crimes de ameaça e promoção ao terrorismo. O alvo do mandado judicial é um homem que se autointitulava integrante da organização terrorista Al-Qaeda. Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, ele proferiu xingamentos e ameaças de morte contra o ministro Alexandre de Moraes e conta própria Polícia Federal. As investigações seguem em sigilo.

FOTO: REPRODUÇÃO