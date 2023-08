Polícia prende três suspeitos de tráfico de drogas e homicídios em Pau dos Ferros

A Operação “Check-Point” foi deflagrada nesta quinta-feira (17), pela polícia civil de Pau dos Ferros, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que tem praticado tráfico de drogas e cometido homicídios no município. No decorrer das diligências, onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os suspeitos presos também estavam de posse de arma de fogo no momento da prisão. A operação contou com o apoio da DIVIPOE, DECAP, e das delegacias de Umarizal, Campo Grande, Portalegre, Caraúbas, Luís Gomes, Alexandria e São Miguel, além da Polícia Militar.