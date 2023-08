Carro pega fogo e condutor morre carbonizado após colisão na BR 304, em Angicos. O acidente aconteceu por volta das 20h10 desta quinta-feira (17). Segundo informações da PRF, os dois veículos colidiram, de forma frontal, no Km 145 da rodovia federal. Com o impacto da batida, o condutor de um dos carros ficou preso às ferragens e acabou morrendo carbonizado, após um princípio de incêndio se alastrar por todo o veículo. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas em uma ambulância do Samu.

Mais um acidente da BR 304, no Rio Grande do Norte, provocou a morte de uma pessoa, na noite desta quinta-feira. O caso aconteceu no Km 145, no município de Angicos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, dois veículos colidiram de forma frontal. O impacto da batida provocou um princípio de incêndio em um deles, que acabou se alastrando por todo o carro.

O condutor, que ficou preso às ferragens, não pode ser retirado a tempo e acabou morrendo carbonizado.

Outras duas pessoas também se feriram no acidente. Elas receberam os primeiros socorros pela equipe do Samu e, em seguida, foram levadas para o Hospital de Angicos.

O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas e retirar o corpo da vítima fatal das ferragens, para que este fosse removida para exames no Itep de Mossoró.

A polícia civil vai investigar as causas e responsabilização pelo acidente.