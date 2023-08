Confira os locais onde serão realizadas as aula do Programa "Jovem do Futuro" 2023. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) também divulgou as turmas do programa. A lista com os nomes dos beneficiários está disponível no site Jovem do Futuro. Os beneficiados deverão se apresentar aos sábados, a partir das 8h, nos respectivos locais de aula e turmas, para oficinas, seminários e demais atividades do programa.

A Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), torna público os locais de aula e turmas do programa "Jovem do Futuro" 2023.

Com o objetivo de garantir aos adolescentes formação cidadã, qualificação para o mercado de trabalho e empreendedorismo, o programa “Jovem do Futuro” vai beneficiar 1.000 jovens com ações realizadas pelo município. Cada participante receberá uma bolsa no valor de R$ 300 durante 4 meses.

A lista com os nomes dos beneficiários do programa “Jovem do Futuro” está disponível no site: https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br.

Os jovens deverão se apresentar aos sábados, a partir das 8h, nos respectivos locais de aula e turmas, para oficinas, seminários e demais atividades do programa. Os casos omissos serão resolvidos pela SEMASC.

CONFIRA AS REGIÕES E LOCAIS DAS AULAS

Santo Antônio, Estrada da Raiz, Santa Helena, Bom Jardim e adjacências

E. M. Raimundo Fernandes

E. E. José Nogueira

Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Doze Anos, Alto da Conceição, Boa Vista e adjacências

E. M. Francisco de Assis Batista

E. E. Raimundo Gurgel

Alto de São Manoel, Ilha de Santa Luzia, Planalto 13 de Maio, Alameda dos Cajueiros e adjacências

E. M. José Benjamim

E. E. Professor Manoel João

Barrocas, Paredões e adjacências

E. M. Maurício Fernandes

E. E. Governador Dix-sept Rosado

Dom Jaime Câmara, Walfredo Gurgel, Liberdade, Sumaré, Bom Jesus e adjacências

E. M. Maria do Céu

E. E. Aída Ramalho

Aeroporto, Nova Betânia, Quixabeirinha, Dix-sept Rosado e adjacências

E. M. Izabel Fernandes

Abolições e adjacências

E. E. Prof. Abel Freire Coelho

E. M. Niná Rebouças

Santa Delmira, Redenção, Nova Mossoró, Santa Júlia e adjacências

E.M. Marineide Pereira da Cunha

E. E. Diran Ramos do Amaral

Vingt Rosado, Pintos, Rincão, Parque Universitário e adjacências

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern)

Maísa e adjacências

E. M. Maurício de Oliveira

Jucuri e adjacências

E. M. Ricardo Vieira do Couto

Barrinha, Nova Esperança, Riacho Grande e adjacências

E.M. Cornélio Barbalho

Hipólito, Mulunguzinho, Quixaba e adjacências

E. M. Evilásio Leão

Piquiri, Passagem de Pedra e adjacências

E. M. Jerônimo Rosado

São João da Várzea e adjacências

E. M. Dr. José Gonçalves