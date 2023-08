Interligação de rede, melhorias em poços e novos investimentos visam melhor abastecimento em Mossoró. A Caern informou que está investindo cerca de R$ 2 milhões em melhorias emergenciais na cidade. Entre essas melhorias, o poço P14 está recebendo uma bomba mais potente, ampliando a sua produção de água, e será interligado por meio de uma nova rede para a área do P11. Na sequência o Poço 31 também será interligado nesse sistema. Também será aumentada a vazão da adutora, trazendo mais água para Mossoró; veja como fica o abastecimento até que todas as atividades sejam concluídas.

A Caern está envidando esforços na interligação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da cidade de Mossoró permitindo uma melhor distribuição. O poço P14 está recebendo uma bomba mais potente, ampliando a sua produção de água, e será interligado por meio de uma nova rede para a área do P11.

Na sequência o Poço 31 também será interligado nesse sistema. Também será aumentada a vazão da adutora, trazendo mais água para Mossoró. Estão sendo investidas nestas melhorias emergenciais na cidade cerca de R$ 2 milhões

A ação é necessária para suprir de forma plena a área atendida pelo P11, onde ficam os bairros Abolições I e II, além de parte do Santo Antônio. O Poço passou recentemente por uma grande obra de recuperação, tendo serviço finalizado na semana passada, com investimentos de R$1 milhão.

Desde que foi reativado, está em processo de descarga, em que a água é descartada como forma de limpeza, até que se chegue aos padrões de potabilidade ou que seja constatada a necessidade uma nova intervenção no equipamento.

A previsão da Caern é que as implementações destas ações estejam concluídas até o fim do mês de agosto. Assim, até que o abastecimento esteja completamente regularizado, a Companhia adotará a distribuição de água de forma setorizada.

De segunda a sexta, em dias alternados, serão abastecidos os seguintes bairros: Alto do Sumaré, Dom Jaime Câmara (incluindo conjuntos Liberdade I e II), Ilha de Santa Luzia, Paredões, parte do Centro, parte do Bom Jesus (incluindo comunidade Ingá), Bom Jardim, parte do Santo Antônio e Barrocas.

Já os Abolições I e II e Santo Antônio (Divisa do Abolição I até o Ferro de Engomar), além das comunidades Cordão de Sombra I e II, Mulunguzinho, Favela, Hipólito I, II na zona rural de Mossoró e as vilas Guanabara, Paraná e São Paulo, em Serra do Mel terão abastecimento aos sábados e domingos. Os demais bairros de Mossoró permanecem com o fornecimento de água de forma regular.

INVESTIMENTOS

Em breve, a Caern vai perfurar dois poços, em Mossoró, sendo um na zona leste e outro na oeste, em área de expansão que irá beneficiar toda a Mossoró. Serão investidos cerca de R$ 20 milhões, contabilizando perfuração e os equipamentos necessários. Mais de R$ 82 milhões estão sendo investidos na primeira etapa da adutora que irá beneficiar Mossoró e Governador Dix-Sept Rosado. Atualmente, a adutora está na fase de execução em Apodi. A previsão é concluir a primeira fase da obra em julho de 2025. A Companhia também está investindo na construção de uma nova sede na cidade.