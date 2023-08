Em audiência da deputada Isolda, governo informa a entrega de titularização de 7 mil habitações em Mossoró

A audiência pública aconteceu nesta sexta-feira (18), na Câmara de Mossoró. O objetivo do encontro foi tirar dúvidas da população acerca do processo de titularização que o Governo do Estado está encaminhando para as habitações da cidade. Em andamento, no processo de regularização capitaneado pelo governo do Estado, contando com a cooperação da prefeitura e do governo federal, estão inclusos 15 conjuntos de 10 bairros de Mossoró: Alto da Pelonha; Bom Jesus; Santa Delmira 1 e 2 e o Promorar; Liberdade 1 e 2; Redenção; Resistência; Independência 1 e 2 e os Abolições 1, 2, 3 e 4.