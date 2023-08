Mais de 98% dos participante aprovaram a Festa do Bode 2023, segundo dados da Ouvidora. A pesquisa foi realizada durante os quatro dias de evento, por equipe da Ouvidoria-Geral do Município. A Festa do Bode 2023 contou com uma variedade de atividades de caprinovinocultura, apresentações, barracas de comidas regionais, artesanato, música ao vivo e outros, além de grande movimentação econômica e valorização dos produtores rurais.

Relatório divulgado pela Ouvidoria-Geral do Município atestou o sucesso da Festa do Bode 2023. Através de entrevistas coletadas durante os quatro dias de evento, equipes da Ouvidoria analisaram e apontaram as manifestações do público presente.

Os resultados do levantamento revelam uma tendência positiva, onde os visitantes expressam uma ampla aprovação em relação ao evento proporcionado pela gestão municipal, em seus mais diversos aspectos.

O relatório criado com base nas respostas do público visa buscar a opinião das pessoas que frequentaram o evento. Além disso, desempenha um papel fundamental na promoção da democracia e participação popular.

Esse resultado mostra também o compromisso da Prefeitura de Mossoró, que, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), responsável pela organização, se empenhou para garantir uma grande festa de valorização cultural, segura e inclusiva para todos os públicos.

Com uma variedade de atividades de caprinovinocultura, apresentações, barracas de comidas regionais, artesanato, música ao vivo e outros, além de grande movimentação econômica e valorização dos produtores rurais.

Outro ponto que chamou atenção foi a avaliação em relação à estrutura do evento, que está cada vez mais moderna e qualificada, obtendo uma aprovação de quase 97%, considerado “ótimo” e “bom”, de acordo com o relatório.

Os dados mostram ainda que a satisfação se compreende em diversos fatores, que incluem: o trabalho da segurança, as atrações musicais que se apresentaram no evento, as condições de limpeza, entre outros.

O relatório apresentado pela Ouvidoria serve como um importante instrumento para que a gestão possa buscar o aprimoramento constante, melhorando cada vez mais a experiência da população.

CONFIRA OS NÚMEROS DA PESQUISA

Como você avalia a Feira do Bode 2023?

Resposta - Quantidade %

Ótima: 187 - 58.81%

Boa: 126 - 39.62%

Regular: 2 - 0.63%

Ruim: 2 - 0.63%

Péssima: 0 - 0%

Não sabe: 1 - 0.31%

Considerando os diversos espaços e serviços da Festa do Bode, qual deles você gostou mais de visitar?

Resposta Quantidade %

Exposição dos animais: 196 - 61.64%

Feira de máquinas agrícolas: 12 - 3.77%

Vila do Bode e sua área de alimentação: 19 - 5.97%

Feira de Artesanato: 41 - 12.89%

Feira de agricultura familiar: 20 - 6.29%

Shows na Vila do Bode e na Vila do Forró: 30 - 9.43%

Como avalia as atrações musicais que se apresentaram no evento?

Resposta Quantidade %

Ótima: 111 - 35.24%

Boa: 131 - 41.59%

Regular: 3 - 0.95%

Ruim: 1 - 0.32%

Péssima: 1 - 0.32%

Não sabe: 68 - 21.59%

Como avalia o trabalho da Segurança?

Resposta Quantidade %

Ótimo: 160 - 50.31%

Bom: 154 - 48.43%

Regular: 2 - 0.63%

Ruim: 0 - 0%

Péssimo: 1 - 0.31%

Não sabe: 1 - 0.31%

Como avalia a estrutura montada para o evento?

Resposta Quantidade %

Ótima: 175 - 55.03%

Boa: 134 - 42.14%

Regular: 7 - 2.2%

Ruim: 1 - 0.31%

Péssima: 0 - 0%

Não sabe: 1 - 0.31%

Como avalia as condições de limpeza na área do evento?

Resposta Quantidade %

Ótima: 102 - 32.08%

Boa: 177 - 55.66%

Regular: 31 - 9.75%

Ruim: 2 - 0.63%

Péssima: 4 - 1.26%

Não sabe: 2 - 0.63%