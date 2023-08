Mossoró ganha novo espaço de gastronomia regional e entretenimento

O ambiente promete oferecer o melhor da comida regional, além de espaço de coworking climatizado, área kids e o melhor da música, misturando todos os ritmos numa programação bastante diversificada.



A ideia é reunir em um só ambiente vários serviços, atendendo as necessidades de mais de um público. “Iniciaremos o projeto com nosso espaço de gastronomia à noite e ambiente de coworking. Gradativamente vamos implantando outras ideias como o delivery e abrir nosso espaço também para almoço”, explica André Mesquita, Gestor do O Caju.



A ideia é funcionar na hora do almoço com delivery, oferecendo comida rápida e prática. Após o almoço o espaço interno com capacidade para 70 pessoas vai ser utilizado como área de coworking, com internet de qualidade e tomadas próximas às mesas, proporcionando conforto e qualidade para quem necessita desse tipo de espaço para trabalhar. Além disso, a casa irá oferecer cafés e lanches nordestinos aos clientes.

A partir das 17h inicia o funcionamento do restaurante com ambiente interno e externo, regado a muita comida regional saborosa, cerveja gelada, bons drinks, música ao vivo, transmissão de jogos e espaço kids climatizado para a criançada.

“Toda segunda-feira terá música ao vivo com forró pé de serra e promoção da nossa tripa, que os degustadores já nos contaram que nunca experimentaram algo igual. Investimos em produtos de qualidade, trazendo nossa tripa de porco da cidade de Caicó, acompanhada de feijão-verde cremoso e farofa crocante, será um dos sucessos do nosso cardápio”, destaca André.

O Caju Gastronomia fica localizado na Avenida Diocesana, 297, em frente a Concret, onde funcionou o antigo restaurante Quinta Avenida.

Mais informações e reservas para a inauguração podem ser feitas pelo WhatsApp (84) 2140-8307.

No dia 21 de agosto será realizada a inauguração do novo espaço com muito forró pé de serra, apresentação do novo cardápio e presença de jornalistas e influenciadores da cidade