Dois ataques, dois mortos e três baleados internados no Hospital Regional

Primeiro ataque aconteceu em Apodi durante à noite deste sábado, deixando morto o comerciante Francisco Hamilcar Cavalcante, o Massarrara, de 45 anos, e o colega dele Leocádio Jeferson Morais, de 30 anos, internado com vários tiros. Em Mossoró, o ataque aconteceu na Rua Herculano Couto, zona norte da cidade. Alexsandro Azevedo Faustino, de 21 anos, morreu no local e outras duas pessoas foram socorridas com ferimentos de tiros para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Em Mossoró, Alexsandro Azevedo Faustino, de 21 anos, residente no bairro Rincão, estava na rua Herculano Couto, quando passou um carro com seus ocupantes atirando com pistolas calibre .40 e 9mm. Alexsandro morreu no local. Sofreu várias perfurações.

No local, também havia várias outras pessoas. Um homem (nome resguardado) sofreu vários tiros e, mesmo baleado, conseguiu correr e se esconder numa igreja evangélica na Rua Nilo Peçanha. Uma mulher (nome resguardado) também saiu baleada.

O subtenente Almeida acrescenta que várias residências e carros foram alvejadas. Ele recolheu capsulas de pistolas .40 e 9mm. Sobre os moradores, ele disse que em absoluto ninguém quis comentar o assunto. A população, nestes casos, naturalmente teme reação dos assassinos.

No caso, os dois foram levados pelo SAMU para atendimento emergencial no Hospital Regional Tarcísio Maia. A Polícia Militar foi chamada ao local e iniciou as buscas por suspeitos. A Polícia Civil e o ITEP (Plantão) foram acionados para remover o corpo e começar as investigações.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró, que tem à frente à Delegada Cristiane Magalhães, que deve ter acesso aos relatórios da Polícia Civil e do ITEP para investigar o caso a partir de segunda-feira da próxima semana.

Em Apodi, na noite deste sábado, Leocádio Jeferson Morais, de 30 anos, e o comerciante Francisco Hamilcar Cavalcante, o Massarrara, de 45 anos, foram num forró na zona rural e quando estavam retornando, sofreram uma emboscada a tiros.

Massarrara morreu no local e Leocádio conseguiu escapar com vida. Inicialmente foi socorrido para o Hospital Regional Hélio Marinho, de Apodi, de onde já foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Ele disse à polícia que não viu nada.

Neste caso, os primeiros levantamentos foram feitos pela Polícia Militar, que serão repassados para os policiais civis lotados na Delegacia de Polícia Civil de Apodi na próxima segunda-feira, 21, para que o caso seja investigado em inquérito policial.