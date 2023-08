Camilo vai conhecer os IERNs nesta segunda e Waldez as obras de Oiticica na terça

Camilo Santana visita obras do IERN da Zona Oeste nesta segunda-feira pela manhã. No horário da tarde assina compromisso pelo Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica; Na terça-feira pela manhã, o ministro Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, visita a Barragem de Oiticica, em Jucurutu, cujas obras foram incluídas no PAC e se reúne com moradores no Ginásio Poliesportivo de Barra de Santana. Na volta para Natal sobrevoa a barragem Passagem das Traíras e as obras do Projeto Seridó.

O Rio Grande do Norte recebe nesta segunda-feira (21) os ministros da Educação (MEC), Camilo Santana, e da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes. "Os ministros vêm ao nosso estado conhecer e acompanhar importantes investimentos. São ações com forte impacto positivo em duas áreas fundamentais para o desenvolvimento econômico e social, que são a Educação e os Recursos Hídricos", afirma a governadora Fátima Bezerra.

O Governo do Estado do RN investe R$ 110 milhões na construção das 12 unidades do IERN, contemplando todas as regiões do Estado. Fátima destaca que no campo da Educação, "as novas escolas de tecnologia e formação profissional vão atender à juventude em todas as regiões do Estado preparando para o trabalho e para a vida. E em relação aos recursos hídricos estamos construindo estruturas que vão garantir abastecimento e segurança hídrica para melhorar a vida das pessoas e gerar oportunidades de produção e renda".

Camilo Santana vem conhecer a sede em construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) localizada no entroncamento da rua do Campo com a avenida Capitão-Mor Gouveia, no bairro Felipe Camarão, em Natal.





Com previsão de ser concluído até dezembro deste ano, a unidade ofertará vagas para a rede estadual de ensino profissional no ano letivo de 2024. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do RN (SIN) 52% das obras no campus de Natal estão prontas - o que representa R$ 4.384.990,13 do valor total previsto de R$ 9.066.047,41.

O ministro vai tratar também do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A ação visa a alfabetização de todas as crianças por meio da soma de esforços entre União, Estados e Municípios.





RECURSOS HÍDRICOS

Na segunda-feira à noite, o ministro Waldez Góes participa da abertura da 25ª edição do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB, no Centro de Convenções, e assina, juntamente com a governadora Fátima Bezerra e com o secretário de Estado dos Recursos Hídricos, Paulo Varella, dois importantes documentos para a gestão de águas no RN. Um é o Termo de Adesão ao Pacto pela Governança da Água, um acordo nacional proposto pela Agência Nacional das Águas (ANA). O outro é o convênio para Elaboração de estudos e projetos estratégicos visando a segurança hídrica do RN a partir do Programa de Integração de Águas do Rio São Francisco - PISF.

O Pacto pela Governança da Água é um processo coordenado pela ANA em parceria com os Estados e o Distrito Federal, e objetiva fortalecer a relação entre a ANA e os entes federativos, por meio da cooperação para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos, da regulação dos serviços de saneamento e da implementação da política de segurança de barragens.

De acordo com Paulo Varella a assinatura do pacto “é a expressão política da importância do gerenciamento dos recursos hídricos do País, celebrado entre a União e os entes federados”.





Na terça-feira, o ministro Waldez Góes visita a Barragem de Oiticica, em Jucurutu, cujas obras foram incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e se reúne com moradores no Ginásio Poliesportivo de Barra de Santana. Na volta para Natal sobrevoa a barragem Passagem das Traíras e as obras do Projeto Seridó.