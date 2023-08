Phoenix Mercury x previsão de tempestade de Seattle

EM PÉ DAS DUAS EQUIPES

Seattle Storm:

Standing: 3 wins, 9 losses





Phoenix Mercury:

Standing 2 wins, 9 losses



O Seattle Storm (3-8) recebe o Phoenix Mercury (2-9) na Climate Pledge Arena no sábado, apresentando um multicanais.

Phoenix Mercury

O último jogo do Phoenix Mercury foi contra o Las Vegas Aces, e eles perderam por 99-79. Depois de chutar a bola 70 vezes, o Phoenix Suns acertou 42,9% (30 de 70) e 50% (5 de 20) de suas tentativas de 3 pontos. O Mercury teve uma taxa de acerto de 93,3% nas tentativas de lance livre, acertando 14 das últimas 15 tentativas, todas transmitidas pelo multicanais jogo ao vivo.

Nesta temporada, Phoenix é 2-9. Eles marcam 77,5 pontos por jogo, ocupando o nono lugar no campeonato com 43,9% de arremessos de campo. O Mercury está atirando 32,0% de fora do arco (77 de 241) e 82,6% da linha de lance livre. O Phoenix tem média de 29,4 rebotes por jogo e 218 assistências na temporada, ocupando o sexto lugar no basquete em relação ao movimento da bola. Eles viram a bola 15,5 vezes por jogo e cometem 21,0 faltas pessoais por jogo como uma unidade. O Mercury forçou 11,9 viradas por jogo enquanto empatou 18,5 faltas. Eles permitem 33,2% das tentativas de três pontos e estão em 12º lugar no campeonato em pontos permitidos por jogo (87,6). A defesa Mercury rende uma porcentagem de field goal de 44,3% (131 de 204) e 35,5 tabuleiros por jogo. Com 232 assistências permitidas nesta temporada, eles atualmente ocupam o nono lugar na NBA.

O Seattle Storm (3-8) recebe o Phoenix Mercury (2-9) na Climate Pledge Arena, sábado em Multicanais tv.

Seattle Storm

O Seattle Storm foi derrotado pelo Indiana Fever por um placar de 80-68 em sua partida mais recente.

No final, Ivana Dojkic foi um must-have para o Storm. Ela arremessou 27,3% (3/11) do campo e derrubou 5 pranchas. Em 37 minutos de ação, Dojkic marcou 11 pontos e deu 6 assistências.

Até agora nesta temporada, Seattle está com 3-8 em recordes de vitórias e derrotas. O ataque do Storm ocupa o 11º lugar na WNBA com uma porcentagem de field goal de 39,6%. Seattle Storm tem uma média de 849 pontos por jogo nesta temporada (77,2 PPG) e 33,1 rebotes em cada partida. Eles estão em 12º lugar na NBA em assistências por jogo (16,2) e turnovers por jogo (13,3%). O Storm desiste de 18,7 faltas por jogo, fazendo 76,4% de suas tentativas na faixa de caridade. Com 85,3 pontos por jogo permitidos, o Storm é o nono colocado no campeonato. Eles estão permitindo que os adversários arremessem 46,4% de campo, bom para o 12º lugar no campeonato, mas forçando os adversários a cometer 13,5 turnovers por jogo. Em termos de defesa, para Seattle, os adversários estão fazendo 38,5% de suas tentativas de 3 pontos (90 de 234) e 85,0% de seus lances livres. Eles permitem uma média de 36,3 bolsas por jogo e ocupam o 11º lugar em assistências permitidas (21,1).

Odds

Seattle Storm:

Quando as chances são de 1,71, a chance prevista de vitória é de 58%, mas esse time vence 57% das vezes quando as chances são tão baixas.

Phoenix Mercury

Quando as chances são de 2,20, a porcentagem de vitória esperada é de 45%, mas esse time vence 50% das vezes com essas chances.

O Seattle Storm (3-8) recebe o Phoenix Mercury (2-9) na Climate Pledge Arena, sábado em Multicanais tv.