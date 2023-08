Torneiro mecânico e pedreiro são assassinados a tiros em Grossos-RN

A primeira vítima foi o torneiro mecânico Adailson Pereira, o Didi, que havia sido baleado na cabeça por assaltantes em sua residência no bairro Coqueiros, em Grossos, e morreu no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró-RN. O segundo caso registrados pela Polícia Militar ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira, 21, e teve como vítima pedreiro Diego Faustino de Mendonça, de 31 anos, que estava retornando da praia durante a madrugada e acredita-se teria sido assassinato.

O município de Grossos registrou dois assassinatos nas últimas 24 horas. As vítimas são um torneiro mecânico, morto por assaltantes, e um pedreiro, que a polícia não tem informações de quem o teria matado durante a madrugada desta segunda-feira, 21.

A primeira vítima foi o torneiro mecânico Adailson Pereira, o Didi, que havia sido baleado na cabeça por assaltantes em sua residência no bairro Coqueiros, em Grossos, e morreu no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, em Mossoró-RN.

O segundo caso registrados pela Polícia Militar ocorreu durante a madrugada desta segunda-feira, 21, e teve como vítima pedreiro Diego Faustino de Mendonça, de 31 anos, que estava retornando da praia durante a madrugada e acredita-se teria sido assassinato.

Os dois casos serão investigados pela Polícia Civil, com apoio do trabalho pericial do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

Tentativa de homicídio

Em Mossoró, um homem foi encontrado baleado na região das Malvinas, que fica a leste da cidade de Mossoró, e socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A informação da unidade de saúde é que seu quadro de saúde é muito grave.