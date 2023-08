Idoso sueco é preso pela PF com quase 5 kg de cocaína escondida em Sutiãs

A abordagem do estrangeiro de78anos ocorreu durante fiscalização de rotina no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, ocasião em que foram encontrados na sua mala, escondidos em modelos de sutiãs, um total de 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva contendo a droga compactada em forma de pó e que serviam como “enchimento”. Estava embarcando para Lisboa, em Portugal.