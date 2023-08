PPI de Mossoró será encerrado em 31 de agosto; mais de 2,3 mil contribuintes aderiram ao programa. O Programa de Parcelamento Incentivado concede desconto de até 90% em juros e multas em débitos de IPTU, ISS e Taxas Municipais. O secretário da Fazenda, Edilson Júnior, explica que faltam poucos dias para o encerramento da edição 2023 do programa e que não haverá prorrogação de prazo. “Você cidadão mossoroense que possui débitos junto ao Município, aproveite o PPI até o próximo dia 31 de agosto. Não perca essa oportunidade de ficar em dia com o município, aproveitando os descontos e condições especiais previstos na Lei do PPI”, disse.

O Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), instituído pela Prefeitura de Mossoró, que concede desconto de até 90% em juros e multas em débitos de IPTU, ISS e Taxas Municipais, já beneficiou mais de 2,3 mil contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, que aderiram ao programa e fizeram a sua regularização fiscal junto ao Fisco municipal.

Secretário da Fazenda, Edilson Júnior explica que faltam poucos dias para o encerramento da edição 2023 do programa e que não haverá prorrogação de prazo para a adesão ao PPI. O prazo se estende até o dia 31 deste mês.

“Você cidadão mossoroense que possui débitos junto ao Município (IPTU, ISS ou outras taxas municipais) aproveite o Programa de Parcelamento Incentivado até o próximo dia 31 de agosto. Faltam apenas 14 dias com a possibilidade de 90% de redução em juros e multas. Não perca essa oportunidade de ficar em dia com o município, aproveitando os descontos e condições especiais previstos na Lei do PPI”, disse.

O secretário da Fazenda também destaca que as pessoas interessadas em aderir ao benefício do PPI devem comparecer à Secretaria da Fazenda, no horário das 7h às 17h, ou fazer requerimento através do Portal do Contribuinte, que fica no site (www.prefeiturademossoro.com.br).