A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP) está à procura de Expedito Caetano Leite, de 36 anos. Ele é acusado do cometimento de um homicídio e de uma tentativa de homicídio e, no momento, é considerado foragido.

De acordo com as investigações, no dia 10 de novembro de 2022, as vítimas Antônio Vitor Bezerra de Queiroz e Valdecio Moreira do Nascimento, estavam no Rincão, quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, desferidos por indivíduos que estavam em um veículo, do tipo Fox, de cor branca.

Antônio entrou em óbito em decorrência dos ferimentos. Valdecio conseguiu escapar com vida.

De acordo com o delegado Caio Fábio, da DHPP, a investigação também concluiu que o crime foi motivado por uma demonstração de poder de uma milícia que atua na região.

Com o inquérito concluído, o caso foi remetido à justiça. O Ministério Público do Rio Grande do Norte, por sua vez, já fez a denúncia e a justiça deferiu o pedido de prisão contra Expedito Caetano.

Quem souber qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Expedito Caetano, pode entrar em contato pelo número 181 da polícia civil ou pelo (84) 98118 -1478 da DHPP, com garantia de anonimato.