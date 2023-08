Em visita ao RN, Camilo parabeniza investimentos em educação feitos pelo Governo do Estado. Nesta segunda-feira (21) o Ministro da Educação, Camilo Santana, a convite da governadora Fátima Bezerra, visitou as obras de construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) que está sendo construída pelo Governo do Estado no bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal. Na ocasião, ele parabenizou o governo por enxergar e priorizar a redução. “Minha vinda aqui hoje também simboliza a retomada de obras na educação que foram paralisadas nos últimos quatro anos. A orientação é garantir não perder nenhuma criança ou jovem no sistema público de educação, desde a creche até ensino médio", pontuou.

O ministro da Educação Camilo Santana visitou nesta segunda-feira (21), as obras de construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) que está sendo construída pelo Governo do Estado no bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal.

"Convidamos o ministro Camilo para vir aqui cumprir agenda positiva de ações do Governo Federal e do Rio Grande do Norte. E o primeiro compromisso oficial foi a visita ao canteiro de obras do IERN, unidade de Natal. Serão doze IERNs em todo o Estado, hoje dez estão em construção. Estas escolas fazem parte do plano de expansão da educação profissional, que foi iniciado nos governos dos presidentes Lula e Dilma, mas interrompido na última gestão do governo federal. Aqui no Estado demos continuidade ao plano e nosso foco é o fortalecimento da educação tecnológica e profissional", afirmou a governadora Fátima Bezerra.

O ministro Camilo Santana parabenizou os investimentos em educação feitos pelo Governo do Estado, "um governo que enxerga a educação como prioridade e está ampliando a rede estadual profissionalizante com 12 novas escolas. Minha vinda aqui hoje também simboliza a retomada de obras na educação que foram paralisadas nos últimos quatro anos. A orientação é garantir não perder nenhuma criança ou jovem no sistema público de educação, desde a creche até ensino médio", pontuou.

Camilo explicou ainda que a Medida Provisória assinada pelo presidente da República Lula da Silva, permite a retomada das obras com atualização dos valores pelo INPCC".

No RN, a retomada de 124 obras na Educação representa investimento de R$ 80 milhões, incluídos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3), do Governo Federal.

OS IERNs

O Governo do RN investe R$ 110 milhões na construção das 12 unidades do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) distribuídas em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

Dez unidades estão com as obras em andamento nos municípios de: Natal, Touros, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Umarizal, Alexandria, São Miguel e Areia Branca. As unidades de São José do Mipibu e Mossoró aguardam o início das obras.

A sede em construção na zona Oeste da capital, no bairro de Felipe Camarão, é uma das mais avançadas. A Secretaria de Infraestrutura do RN (SIN) afirma que 52% das obras no campus de Natal estão prontas - o que representa R$ 4.384.990,13 do valor total previsto de R$ 9 milhões.

Com previsão de ser concluído até dezembro deste ano, a unidade ofertará vagas para a rede estadual de ensino profissional no ano letivo de 2024.

Os institutos fazem parte do Programa Nova Escola Potiguar, lançado dia 30 de julho de 2021. A estrutura de cada unidade é de 8 mil metros quadrados, com 12 salas de aula, quatro laboratórios, área de convivência, bloco administrativo, quadra poliesportiva coberta, refeitório, cozinha, banheiros, salas dedicadas ao ensino profissionalizante, biblioteca, auditório, além de ampla área verde interna e externa. E serão equipadas com geração de energia solar e estação para tratamento de águas pluviais.

Os cursos ofertados serão voltados para a realidade sociocultural local e matriz econômica potencial de cada região.

