Prefeitura investe R$ 10 milhões para botar piso intertravado em 37 ruas de Mossoró

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra visitou na tarde desta segunda-feira (21), obras de ruas com piso intertravado em Mossoró, ao lado do senador Rogério Marinho, que garantiu os recursos para execução do projeto. Ao todo, a Prefeitura de Mossoró está investimento mais ou menos R$ 10 milhões assegurados pelo senador para pavimentar 37 ruas com piso intertravado.

“Pela primeira vez na história de Mossoró, ruas da cidade estão recebendo piso intertravado. Uma felicidade imensa poder proporcionar para o nosso povo melhorias como essa, o piso intertravado é um sonho que estamos realizando para o povo. Convidamos o senador Rogério Marinho para olhar de perto o fruto do trabalho que ele também contribuiu. Somos gratos ao senador pelo apoio,” disse o prefeito Allyson.





Serão 27 ruas pavimentadas com o intertravado, que contemplará ruas dos bairros Planalto 13 de Maio, Alameda dos Cajueiros e 10 ruas no Parque Universitário, totalizando 37 ruas, em um investimento previsto de 10 milhões de reais.

“Fui convidado pelo prefeito para visitar as obras por essas ruas de Mossoró. Achei a qualidade desse piso muito importante para que a população tenha condições de trafegar aqui. Acredito que isso revoluciona, inclusive, a forma como as ruas serão calçadas no futuro. Aquelas que não receberam uma camada de asfalto, com certeza vão aposentar o paralelepípedo, uma condição estética que diferencia a cidade e com uma boa durabilidade, onde só quem ganha é Mossoró”, enfatizou o senador Rogério Marinho durante a visita.