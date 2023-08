“Recebemos ajuda até de onde não esperávamos”, relata sócio de fábrica de sabão que pegou fogo. A fábrica de sabão Lume Indústria Química, localizada na BR-304, em Mossoró, pegou fogo na noite desta segunda-feira (21). As chamas, iniciadas após uma explosão durante o manuseio de produtos químicos, atingiram três dos dois setores da empresa, que ficaram completamente destruídos. Dois funcionários ficaram feridos, mas foram socorridos e não correm risco de morte. Em entrevista à reportagem do MOSSORÓ HOJE, Jairo Bezerra, sócio da empresa ao lado de Adriano Albuquerque, falou sobre as causas do acidente e lamentou, diante da destruição da fábrica, a situação em que se encontram os cerca de 40 funcionários que trabalham no local. Ele frisou ainda, a ajuda recebida de clientes, amigos e até de concorrentes, que enviaram carros-pipa e prestaram todo o apoio necessários para controlar a situação.

Na manhã desta terça-feira (22), a reportagem do MOSSORÓ HOJE esteve no local e conversou com um dos sócios da empresa, o senhor Jairo Bezerra, que contou como o incêndio começou.

O prédio está interditado, visto que corre risco de desabamento. No local, também é possível ver fumaça e pequenos focos já controlados do incêndio.

Segundo Jairo, os funcionários relataram que estavam manuseando produtos químicos para produção de essência, procedimento rotineiro na empresa, quando houve uma explosão. Com isso, as chamas se espalharam rapidamente pelo local.

Dois funcionários se feriram e foram socorridos para o hospital. Um deles já recebeu alta. O outro, que teve queimaduras mais profundas no braço e em parte do rosto, aguarda avaliação médica, mas ele não corre risco de morte.

Jairo também contou que havia 8 funcionários na fábrica, na hora do acidente, e que eles chegaram a tentar conter as chamas com extintores, até a chegada dos bombeiros, mas acabaram deixando o local por medo de novas explosões.

O corpo de bombeiros chegou ao prédio rapidamente, mas foi impedido de iniciar o controle das chamas imediatamente, devido a um transformador energizado, que poderia causar um acidente mais grave em contato com a água. Com isso, foi necessário aguardar a chegar de técnicos da Cosern para desligar o equipamento.

O sócio da empresa explicou que no local existem três setores, um de produção de sabão em pó, outro de esponjas e um terceiro de líquidos. Apenas o de líquido não foi atingido, porque era separado em outro galpão, que fazia parte de uma expansão que a empresa estava iniciando.

Emocionado, Jairo disse que lamenta profundamente a situação dos cerca de 40 funcionários, quase todos moradores da comunidade Puxa Boi, na zona rural do município, que agora não sabem o que farão até que a empresa consiga se restabelecer.

Ele, que é do Ceará, frisou sobre o apoio que receberam, de clientes, empresas para as quais fornecem os produtos de limpeza e até mesmo de concorrentes na cidade, que enviaram carros-pipas e prestaram toda a assistência possível para evitar um prejuízo ainda maior.

“Eu queria frisar aqui o carisma do meu sócio, o Adriano Albuquerque, que é muito querido na cidade. Através dele nós estamos recebendo muito apoio, o telefone dele não para. Apareceu gente de todo jeito pra nos ajudar, ajuda de onde esperávamos e até de onde não esperávamos”, disse.

A Lume é uma empresa mossoroense e estava em funcionamento há 2 anos. Nesse pouco tempo, já conseguiu expandir e consolidar seu nomes, fornecendo produtos de limpeza para diversos estados do nordeste, sendo cadastrada em grandes redes.

Agora, os sócios Jairo e Adriano estão lidando com as questões burocráticas, para conseguir, o quanto antes, reconstruir a fábrica e garantir o emprego dos seus 40 funcionários.