Confira quais serão os pontos extra de imunização contra raiva no final da semana, em Mossoró

A campanha de vacinação contra a raiva em Mossoró segue em andamento, imunizando cães e gatos nas zonas urbana e rural. Nesta semana, a Prefeitura disponibilizará novos pontos de vacinação na sexta-feira (25) e no sábado (26).

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) montou um esquema com postos de vacinação em pontos estratégicos da cidade. Na sexta-feira, as equipes estarão no Conjunto Odete Rosado e bairros Santo Antônio, Redenção e Alto do Sumaré. No sábado, a vacinação acontecerá no Partage Shopping.

Na zona urbana, é possível o agendamento da imunização de cães e gatos, a partir de 5 animais domiciliados que estejam na residência do tutor no momento da aplicação da vacina. Os tutores podem entrar em contato com o CCZ por meio do telefone (84) 3315-4833.

Em Mossoró, a campanha de vacinação antirrábica começou em 14 de julho e se estenderá até 30 de setembro. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 80% da população animal, entre cães e gatos.

Confira abaixo os locais e horários:

* Sexta-feira (25) – 8h às 11h (ou até enquanto durar o estoque de doses)

- Entrada do Conjunto Odete Rosado

- Praça do Livro – Santo Antônio

- UBS Dr. Moisés da Costa Lopes - Redenção

- Em frente ao Supermercado Rede 10 - Alto do Sumaré

* Sábado (26) - 14h às 22h (ou até enquanto durar o estoque de doses)

- Partage Shopping – Ao lado da Loja Americanas