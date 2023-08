Cidade Atacadão será inaugurado no final do mês; expectativa é que sejam gerados mais de 250 empregos diretos. Na manhã desta terça-feira (22), o prefeito Allyson Bezerra visitou as instalações do empreendimento, localizado na avenida João da Escóssia, bairro Nova Betânia, onde funcionou o Maxxi Atacado. “A Prefeitura trabalha para que empreendimentos como esse se tornem realidade em Mossoró. O Cidade Atacadão precisou receber todos os alvarás, todas as licenças da Prefeitura. Nós trabalhamos para que tudo aconteça sem problemas, tendo em vista que o empreendimento vai gerar emprego e renda. Já são mais de 250 empregos gerados de forma direta aqui, e grande quantidade de empregos serão gerados de forma indireta,” destacou o prefeito Allyson Bezerra.

FOTO: WILSOM MORENO