Período mais seco propicia aumento no número de casos de fogo em vegetação no RN. Os casos dessa natureza tendem a ser mais frequentes entre os meses de agosto e setembro, mas se estendem ainda até o mês de dezembro. De acordo com o Soldado Ubirajara Sobrinho, do corpo de bombeiros de Mossoró, a maioria dos casos são provocados por intervenção humana. Além disso, o vento mais forte e seco deste período é um propulsor para que as chamas se alastram com facilidade; veja as orientações para que a população contribua para evitar esse tipo de incêndio.

FOTO: REPRODUÇÃO