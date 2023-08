Major Martini será a primeira mulher a assumir o comando dos bombeiros em Mossoró. A solenidade de posse será realizada na sede do 3ºGB, nesta quinta-feira (24), e contará com a presença da Governadora Fátima Bezerra, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, coronel Monteiro, do subcomandante geral, coronel Franklin, e demais oficiais e praças. O 3ºGB possui dois subgrupamentos, sendo um em Mossoró e o outro em Pau dos Ferros, além de um Posto Avançado na cidade de Assu, atendendo a mais de 66 municípios da região. Atualmente o 3ºGB tem um efetivo de 137 militares e 21 viaturas à disposição de mais de 1 milhão de potiguares.

Major Martini

Nascida em 03 de julho de 1984, na cidade do Rio de Janeiro, Márcia Fazolo Martini, major Martini, é Formada em Educação Física pela UFRN. Entrou na academia de oficiais em julho de 2007 e em 2010 foi declarada Aspirante à oficial do CBMRN.

Durante sua carreira participou de diversos cursos de capacitação operacionais como o Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas no Chile, Curso de Salvamento Veicular, Curso de Instrutor de Combate à Incêndio, Curso de Mergulhador e Supervisor de Mergulho de Segurança Pública.

A major Martine já atuou como ajudante de ordem do comandante geral, comandante do serviço de atendimento pré-hospitalar, comandante da 1ª Seção de Bombeiros, comandante do centro de formação e aperfeiçoamento de praças - CFAP/CBMRN, além de ser instrutora de educação física e de combate à incêndio.

“É uma honra poder assumir este grupamento honrado com um histórico de grandes ocorrências e salvamentos de vidas potiguares. Buscaremos sempre prestar o melhor serviços a população”, disse a major.