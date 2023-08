“Mossoró Realiza”: rua Genésio Xavier Rebouças recebe pavimentação asfáltica. As obras na via, localizada no bairro Planalto 13 de Maio, foram iniciadas nesta quarta-feira (23). “É um prazer para todos os moradores. A gente espera esse asfalto há 34 anos. É muito importante, acordamos hoje com o barulho das máquinas, com o início do asfalto. Muito importante pra gente do bairro”, declarou o morador Joenildo Souza, que acompanhou atentamente o início das obras.

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), os moradores da rua Genésio Xavier Rebouças, bairro Planalto 13 de Maio, depararam-se com um verdadeiro canteiro de obras. No local, está recebendo pavimentação asfáltica, por meio do programa “Mossoró Realiza”.

A pavimentação é um sonho de décadas dos moradores, que agora está se concretizando, não só nesta, mas em diversas outras ruas e avenidas do município.

“Obras do programa ‘Mossoró realiza’ acontecendo, e as pessoas, graças a Deus, felizes. Porque todas aquelas obras que anunciamos, demos a ordem de serviço, como é o caso do programa ‘Asfalto no Bairro’ que está acontecendo. Em menos de 24 horas que a gente deu a palavra, as obras de asfalto já começaram. E aqui é mais uma etapa, na rua Genésio Xavier Rebouças, no Planalto 13 de Maio. É asfalto de qualidade, que vem direto da usina para cá, a gente está indo até os bairros que antes não recebiam obras”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

“É importante pontuar que essas obras de asfalto vão chegar aos bairros. Porque nos bairros as pessoas estão vivendo, é nos bairros que as pessoas têm o seu pequeno negócio, que estão trabalhando, desde a manicure, o salão de beleza, ao mercadinho. Essas pessoas precisam de atenção também. Então aqui valoriza o comércio, valoriza as residências e também melhora a mobilidade urbana”, acrescentou o chefe do Executivo municipal.

Essa é mais uma etapa de asfalto que contempla novas ruas através do programa “Mossoró Realiza”. Pontuou Josenildo Gomes, diretor-executivo de Obras. “Mais um investimento no bairro Planalto 13 de Maio. A gente vai iniciar agora a terceira rua, são quase dois quilômetros de extensão, investimento de aproximadamente 540 mil reais. É mais uma obra que a Prefeitura traz através do programa “Mossoró Realiza”, disse.

O porteiro Leandro Pereira da Silva acompanhou atentamente o trabalho das máquinas. É o progresso que chega na sua rua, a valorização do seu imóvel. “É muito gratificante ver uma rua que fazia muito tempo que prometeram e nunca fizeram o asfalto. Entrou a gestão nova, calçou as ruas Vicente Leite e Martins Júnior, agora está sendo feito aqui, graças a Deus, valorizando meu imóvel também. É muito gratificante isso, graças a Deus, está dando certo”, ressaltou.

“Desde ontem que eu já estava sabendo. Era o pessoal limpando a rua e eu perguntando, vai chegar aqui na nossa rua? Eles respondiam, vai. E quem é que traz isso? Nosso prefeito. Esse prefeito tem trabalhado incansavelmente. Tem feito muita obra dentro de três anos”, agradeceu a técnica de enfermagem aposentada Dulcenir Costa.

“Na próxima fase do programa ‘Mossoró Realiza’, vamos anunciar uma nova fase e anunciar também as obras de pavimentação com piso intertravado”, concluiu o prefeito Allyson Bezerra.